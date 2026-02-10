¡No cargará con el ‘bulto’ de su suegro! Erika advierte que lo sacará a la calle si nadie se hace responsable

Erika asegura que no tiene por qué cargar con el bulto de su suegro; ni su esposa ni su hija lo quisieron y ahora se lo fueron a echar a su casa. Ahora, Erika advierte que, si no se lo llevan, ella lo sacará a la calle. Erika tiene dos hijos y los ha descuidado por cuidar a su suegro e incluso, siendo la principal fuente de ingresos, tuvo que salirse de trabajar pues su marido le pidió que cuidara a su papá. Erika revela que su suegro representa un riesgo porque es muy agresivo y los ha puesto en peligro en varias ocasiones.