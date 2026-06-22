“Nunca he podido controlar el odio que siento a mi hija": Erika rompe el silencio y genera controversia por su testimonio familiar
Una fuerte declaración sacude la historia, mientras su versión es puesta en duda y se abre el debate sobre sus decisiones como madre.
Erika ha causado gran impacto tras asegurar que tiene una relación muy dañada con su hija, llegando a señalar que sus decisiones estuvieron marcadas por el dolor de su pasado con el padre de la menor. Según su versión, esto habría influido en el conflicto familiar que hoy las enfrenta, incluyendo el distanciamiento entre ambas.