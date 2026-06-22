Anahí sale en defensa de su madre y confronta a Monse por ser una “mala hija”
La disputa familiar suma una nueva voz cuando Anahí decide tomar partido y respaldar la versión de su madre.
El conflicto familiar continúa escalando con la llegada de Anahí, hermana de Monse, quien no dudó en defender a su madre ante las acusaciones que se han presentado. Durante la confrontación, Anahí aseguró que Erika ha sido una madre ejemplar y que siempre ha buscado lo mejor para sus hijos, rechazando por completo los señalamientos en su contra.