Anahí sale en defensa de su madre y confronta a Monse por ser una “mala hija”

El conflicto familiar continúa escalando con la llegada de Anahí, hermana de Monse, quien no dudó en defender a su madre ante las acusaciones que se han presentado. Durante la confrontación, Anahí aseguró que Erika ha sido una madre ejemplar y que siempre ha buscado lo mejor para sus hijos, rechazando por completo los señalamientos en su contra.

