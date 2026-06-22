Roberto defiende a Monse de Erika y crece el conflicto familiar
La tensión aumenta cuando las decisiones de Erika desatan dudas, reclamos y una fuerte división dentro de la familia.
El conflicto familiar se intensifica cuando Roberto no entiende el rechazo de su esposa Erika hacia su hija Monse, por lo que decide intervenir y salir en su defensa. Esta postura genera aún más tensión dentro del hogar, ya que Erika interpreta la cercanía entre ambos como algo sospechoso, lo que provoca una reacción aún más fuerte.