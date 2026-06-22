“No estudié porque mi mamá no quiso pagar mis estudios": Monse expone su dolorosa historia
Monse llega dispuesta a contar su versión de los hechos, asegurando que siempre se sintió menospreciada por su madre. Sin embargo, la historia podría ser más compleja de lo que parece.
Monse se presenta para hablar sobre la difícil relación que mantiene con su madre, a quien señala de no haber apoyado sus estudios y de hacerla sentir menospreciada durante gran parte de su vida. Aunque asegura que esta situación marcó profundamente su futuro, poco a poco comienzan a salir a la luz detalles que podrían cambiar la percepción de su caso.