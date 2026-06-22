“No estudié porque mi mamá no quiso pagar mis estudios": Monse expone su dolorosa historia

Monse se presenta para hablar sobre la difícil relación que mantiene con su madre, a quien señala de no haber apoyado sus estudios y de hacerla sentir menospreciada durante gran parte de su vida. Aunque asegura que esta situación marcó profundamente su futuro, poco a poco comienzan a salir a la luz detalles que podrían cambiar la percepción de su caso.

