¡Está enfermo! Evelin defiende a su nuera de las propuestas de su esposo

Evelin llega a la clínica de emociones para poner orden y tratar de entender por qué habiendo tantas mujeres, su esposo se fijó en su nuera. Evelin dejó a Miguel porque se cansó de sus infidelidades y porque la contagió de una terrible enfermedad. Evelin confiesa que al escuchar las versiones de Micaela, se decepcionó de su nuera Dalila, pero ahora quiere que Miguel se vaya de su casa y deje tranquila a Dalila y a sus hijos.