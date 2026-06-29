¡Es una berrinchuda! Lorena asegura que la hija de su pareja no lo quiere ver feliz

Lorena, la novia de Roberto, entra a la clínica de emociones para explicar por qué está enojada con Andrea, hija de Roberto. Entre otras cosas, asegura que Andrea es una berrinchuda que no quiere ver feliz a su papá. Mientras Andrea asegura que Lorena se quiere aprovechar de su papá, Lorena cuenta cómo fue que se enamoró del viudo de su mejor amiga. ¿Realmente será amor lo que hay entre Lorena y Roberto?