¿El muerto al pozo y el vivo al gozo? Maribel apoya que su hermano rehaga su vida

Maribel, la hermana de Roberto, apoya a su hermano en su búsqueda de la felicidad y niega que sea un egoísta. Asegura que su cuñada estaría feliz de la relación que empezó Roberto con la mejor amiga de su fallecida cuñada. Además, a Maribel no le parece que su sobrina le haga berrinches a su papá. Maribel está muy molesta con su sobrina Andrea por hacer sufrir a su hermano.