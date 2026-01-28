¿Cómo corregirlo? Gerardo ha hecho todo por educar a su hijo, quien no se cansa de equivocarse
Aunque Gerardo siempre ha tratado de corregir a su hijo, no deja de meterse en problemas: dejó la escuela, embarazó a su novia y pidió dinero a maleantes. ¿Qué debe hacer?
Gerardo revela que su hijo Ángel siempre toma todo a la ligera y busca el camino fácil para salir de sus problemas. Ángel no entiende que, si Gerardo le pide 500 pesos a la semana, es para que pague lo que debe. Además, advierte que si fue tan hombrecitos para embarazar a su novia y pedir prestado a maleantes, ya debe madurar; Gerardo está harto de limpiar siempre su basurero.