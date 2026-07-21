¡La espía su ex! El ex de Alicia no cuida de su hijo pero sí los espía
Aunque Alicia se separó de José, su hijo lo ha sorprendido espiándolos. ¿Deberían tomar acciones legales contra José o bastaría con que él tome terapia?
Alicia, la exesposa de José, revela en la clínica de emociones que su hijo no convive con su papá. Alicia y José estuvieron juntos durante diez años y, aunque cumple con su pensión, no pasa tiempo con su hijo. Alicia cuenta que José se ha asomado a su casa y la ha espiado; para Alicia, a José le urge tomar terapia con un psicólogo. ¿Por qué José no convive con su hijo? ¿Será suficiente que José tome terapia o deberían emprender acciones legales contra él?