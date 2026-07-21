¡Su casero la vigilaba con una cámara! Aitana acusa a José de vulnerar su intimidad

Aitana, exinquilina de José, prefirió perder su depósito antes de seguirle rentando a José. Aitana entra a la clínica de emociones para contar que fue inquilina de José durante seis meses, hasta que se hartó de que él la vigilara y la acosara. Entre otras cosas, Aitana detalló que José le hizo lo mismo que a Carla y se sintió en riesgo cuando se dio cuenta que José instaló una cámara para vigilarla.