Mi casero cree que es mi dueño | Programa del 21 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Carla se siente incómoda con su casero, pues asegura que es un pervertido que la espía; José acepta que le gusta Carla, pero dice que la vigila porque se preocupa por ella. Mientras Neftalí revela que dejó de salir con Carla porque José lo amenazó, Aitana cuenta que cuando fue inquilina de José, él la espiaba con una cámara. La ex de José hará una confesión que no ayudará a José.