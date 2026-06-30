¡No la baja de tonta! Janet quiere el apoyo de su mamá, pero sólo le ocasiona problemas

Janet salió huyendo de su casa porque su mamá la tenía muy reprimida, pero ahora está peor porque su suegra le prohíbe ver a su mamá. Lo peor de todo es que su marido no la apoya; él está del lado de la suegra de Janet. Ahora, la mamá de Janet no la baja de tonta porque quiere que se vaya con ella, pero sólo le ocasiona problemas. Desde que Janet vive en casa de su suegra sufre un terrible calvario. ¿Por qué no ha decidido salir de ahí?