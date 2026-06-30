¡La humillan y sobajan! Luz denuncia que su hija la pasa terrible con su suegra

Luz no puede creer que su hija sea tan tonta que permita que su suegra la sobaje y la humille; asegura que su hija no tiene el apoyo de su marido, pues él está bajo las faldas de su mamá y nunca la va a dejar. La hija de Luz se fue de su casa porque se embarazó a los 17 y porque, según la hija de Luz, sufría malos tratos. ¿Luz es responsable del sufrimiento de su hija?