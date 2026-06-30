¡La humillan y sobajan! Luz denuncia que su hija la pasa terrible con su suegra
Además de que el yerno de Luz está bajo las faldas de su mamá, la hija de Luz sufre humillaciones y malos tratos de su suegra. ¿Estará repitiendo un patrón?
Luz no puede creer que su hija sea tan tonta que permita que su suegra la sobaje y la humille; asegura que su hija no tiene el apoyo de su marido, pues él está bajo las faldas de su mamá y nunca la va a dejar. La hija de Luz se fue de su casa porque se embarazó a los 17 y porque, según la hija de Luz, sufría malos tratos. ¿Luz es responsable del sufrimiento de su hija?