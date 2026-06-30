¡Su hijo fue el ‘menso’ que le hizo el favor! Vera asegura que su nuera truncó la vida de su hijo

Vera, la suegra de Janet, asegura que su nuera es de esa mujeres que se embarazan para salirse de su casa porque no soportan estar ahí. Asegura que Janet buscó un menso que le hiciera ‘el favor’ y ese fue su hijo. Vera advierte que ella seguirá poniendo las reglas de su casa y, si a Janet no le gusta, que se regrese con su mamá. Para Vera, Janet truncó la vida de su hijo y ella hizo todo lo posible para que no vivieran en pecado. ¿Janet debe vivir agradecida con Vera por dejarla vivir en su casa?