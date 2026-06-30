Mi hija es esclava de su suegra | Programa del 30 de junio 2026 de Acércate a Rocío
La hija de Luz se embarazo y huyó de su casa buscando una mejor vida y ahora se arrepiente, pero... ¿por qué sigue viviendo donde es tan desdichada?
La hija de Luz pasa humillaciones en casa de su suegra, pero se fue de casa de Luz porque tampoco era feliz ahí. Desde que Janet se embarazó se fue a vivir a casa de su suegra con su novio y confiesa que se arrepiente. La suegra de Janet dice que debería estar agradecida por dejarla vivir en su casa, mientras que la cuñada de Janet revela las fechorías que su mamá y su hermano hacen con Janet.