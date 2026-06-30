¡Los echó de cabeza! Lorena denuncia las fechorías que su mamá y su hermano hacen con su cuñada

Lorena, hija de Vera y hermana de Juan, entra a la clínica de emociones para echar de cabeza a su hermano y a su mamá. A Lorena le quitaron sus hijos tras separarse de su esposo y desde aquel conflicto se fue a vivir a casa de su mamá. Ella se ha dado cuenta de todo lo que sucede con su cuñada, su hermano y su mamá. Además de asegurar que ellos tratan a su cuñada como a una esclava, dice que su hermano se besa en la boca con varias mujeres; la mamá de Lorena dice que su hijo lo hace porque no lo atiende su mujer. ¡Increíble!