¡Son amigas! Juan y su mamá niegan que él sea infiel a Janet
Mientras Janet denuncia las limitaciones que pasa viviendo en casa de su suegra, Juan hace lo posible por que le crean que no es infiel. ¿Habrá gato encerrado?
Juan, esposo de Janet y hijo de Vera, entra a la clínica de emociones muy molesto y niega rotundamente tener amantes. Sin embargo, Rocío pone en duda su palabra. Por su parte, Janet detalla las limitaciones con las que vive en casa de Vera, mientras Juan asegura que no hacen más que apoyar a Janet. ¿Será que Vera le solapa sus infidelidades a su hijo Juan?