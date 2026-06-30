¡Son amigas! Juan y su mamá niegan que él sea infiel a Janet

Juan, esposo de Janet y hijo de Vera, entra a la clínica de emociones muy molesto y niega rotundamente tener amantes. Sin embargo, Rocío pone en duda su palabra. Por su parte, Janet detalla las limitaciones con las que vive en casa de Vera, mientras Juan asegura que no hacen más que apoyar a Janet. ¿Será que Vera le solapa sus infidelidades a su hijo Juan?