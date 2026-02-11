Javier se quedó con su hijo tras la separación y ahora su ex lo quiere de vuelta. ¿Por qué será?

Javier revela que se separó de Pilar hace cinco años porque Pilar era como una adolescente: tomaba, coqueteaba y se la pasaba en fiestas. Además, por sus estados inconvenientes, Pilar descuidaba a su hijo. Ante las críticas de su familia, Javier tomó cartas en el asunto y se separaron y debido a la precaria situación de Pilar, Javier se quedó con su hijo. Javier no entiende de qué se queja, si cuando se separaron, ella renunció a estar con su hijo de tiempo completo. Ahora, Javier pide que no diga que lo quiere recuperar, si para ella era bien cómodo tenerlo a ratitos; Javier no está dispuesto a dejárselo. Saldrán a la luz unos audios reveladores que provocarán un giro inesperado.