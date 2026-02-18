¡No la puede volver a tocar! Jonathan defiende a Gloria, quien acusa a su ex de violento

A la amiga de Jonathan la golpeó un patán y él quiere defenderla porque no está sola. Asegura que la noche en que sucedió todo, él estaba con ella y dice que vio cómo la jaloneaban. Jonathan quiere que le quede claro a Samuel que no la puede volver a tocar. Jonathan cuenta cómo conoció a Gloria y confiesa que no le importa ser ‘el otro’, pues sólo son ‘amigovios’. Gloria admite que trató de provocar a Samuel utilizando a Jonathan. Rocío pondrá en jaque a Gloria y la historia podría cambiar de rumbo drásticamente.