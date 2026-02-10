inklusion logo Sitio accesible
¿Habrá ‘gato encerrado’? José se metió a vivir a la casa del esposo de Rosaura, su amante

Según José, se fue a vivir con su amante Rosaura para cuidarla, pero no aclara por qué no se la llevó a vivir a su casa. ¿Habrá ‘gato encerrado’?

José, quien aparentemente no tiene por qué vivir con Rosaura en casa de su esposo, asegura que vive con ella porque le gusta la ‘adrenalina’. Revela que hace tiempo, Christian lo fue a correr de la casa y está muy indignado por ello, pues lo amedrentó. José se entera que está cometiendo un delito, pero al vivir con Rosaura, pero no le interesa. ¿Por qué no se llevó a rosaura a vivir con él?

