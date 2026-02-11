inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Está desesperado! El hijo de Javier detalla cómo su madrastra lo tunde con una cuchara

¡Escalofriante! José, hijo de Pilar y Javier, narra cómo Aniss le da con una cuchara tras un accidente. Luego de dos años de no verse, José y Pilar se volverán a encontrar.

Videos,
Acércate a Rocío

José, el hijo de Javier, detalla el impactante episodio de cuando accidentalmente rompió un vidrio y su madrastra lo golpeó con una cuchara para, supuestamente, corregirlo. José confiesa que está harto de vivir así en casa de Javier y Aniss, la pareja de Javier. Ante el escalofriante testimonio, Javier se limita a responder que no sabe qué hacer. Finalmente, José se reencuentra con su madre después de dos años de no verla.

Videos