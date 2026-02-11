¡Está desesperado! El hijo de Javier detalla cómo su madrastra lo tunde con una cuchara

José, el hijo de Javier, detalla el impactante episodio de cuando accidentalmente rompió un vidrio y su madrastra lo golpeó con una cuchara para, supuestamente, corregirlo. José confiesa que está harto de vivir así en casa de Javier y Aniss, la pareja de Javier. Ante el escalofriante testimonio, Javier se limita a responder que no sabe qué hacer. Finalmente, José se reencuentra con su madre después de dos años de no verla.