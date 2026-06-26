Kasandra cortó a su novio porque él extrañaba a la comadre de su mamá
Kasandra asegura que cachó a Lalo, su ex, confesando que sí extraña a Verónica, la comadre de su mamá. ¿Extrañará sus caricias o el dinero que le daba?
Kasandra, exnovia de Lalo, entra a la clínica de emociones y revela que días atrás sorprendió a Lalo confesando que extrañaba a la comadre de su mamá y que le hacía falta el dinero. Además, Kasandra cuenta cómo conoció a Verónica, quien la enfrentó diciendo ser la pareja de Lalo y la amenazó para que se alejara de él. ¿Será que Lalo sí está enamorado de Verónica?