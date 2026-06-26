¡La comadre de su mamá lo invitó a ‘ver películas’! Lalo revela que se siente acosado
Aunque Lalo ya fue a ‘ver películas’ con la comadre de su mamá, ahora él se siente acosado porque ya no para de buscarlo. ¿Cómo podría frenar la situación?
Lalo, hijo de Rosario, revela que la comadre de su mamá se hizo pasar por su amiga, pero en realidad quería algo con él; ella le daba dinero con tal de que él fuera a visitarla a su casa, pero ya le dio miedo. La lo cuenta que una vez lo besó y ahora no deja de buscarlo. Lalo confiesa que se siente acosado por la comadre de su mamá. Por si fuera poco, Lalo tiene novia y eso no le gusta a Verónica, la comadre de su mamá. Casandra cuenta con detalles la vez que intimaron y Lalo deja clara su incomodidad.