¡Es una coscolina! La comadre de Rosario anda con su hijo

Rosario asegura que su comadre se enamoró de su hijo y lo está acosando; ella es cincuentona y él apenas tiene veinte años. ¡Quiere que la vieja coscolina lo deje en paz! Rosario tiene dos hijos y su esposo se hace cargo de los gastos de la casa, pues ella padece una enfermedad que aún no le diagnostican. Rosario detalla cómo su hijo Lalo, quien estudia arquitectura, se fue enredando con su comadre. ¡Increíble historia!