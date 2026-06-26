Mi comadre acosa a mi hijo | Programa del 26 de junio 2026 de Acércate a Rocío
La comadre de Rosario admite que le gusta el hijo de Rosario; él dice que se siente incómodo con ella, aunque sí recibe su dinero. ¿Por qué no ha puesto un alto?
Rosario está muy molesta con su comadre porque puso sus ojos en su hijo, quien sólo tiene veinte años. Verónica, la comadre de Rosario admite lo que siente por Lalo, el hijo de Rosario, y asegura que ambos la pasan increíble. Sin embargo, Lalo dice que se siente acosado por Verónica, pero la ex de Lalo dice que él sí quiere a Verónica. El mejor amigo de Lalo compartirá su testimonio y Lalo revelará sus verdaderos sentimientos.