Samuel da sus mejores consejos a su amigo y él revela sus sentimientos
Samuel revela qué consejos le ha dado a Lalo en temas sentimentales y Lalo, al sentirse acorralado, revela quién es la verdadera dueña de su corazón.
Samuel, el amigo de Lalo, se presenta en la clínica de emociones presumiendo que conoce a Lalo mejor que nadie. Samuel niega haber aconsejado a Lalo que avanzara en su relación con Verónica, aunque sí le dijo que siguiera a su corazón. Lalo, al sentirse entre la espada y la pared, termina confesando quién es la dueña de su corazón.