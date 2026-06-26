¡Lo veía como su sobrino y ahora le gusta! Verónica admite que le encanta el hijo de su comadre

Verónica admite que le gusta el hijo de su comadre y asegura que no le hace daño a nadie, aunque su comadre ya no le habla y dice que lo está acosando. Sin embargo, él y Verónica ya han tenido encuentros románticos y asegura que él lo disfruta. Verónica revela que siempre vio al hijo de su comadre como un hijo, pero de repente todo cambió. Cabe mencionar que Verónica ya ha tenido problemas pr este ‘amor’ tan complicado. ¿Hasta dónde llegará con Lalo?