¡Está viejo para su hija! El compadre de Leonardo quiere ser su yerno

Cuando creció la hija de Leonardo, su compadre le reveló que quiere ser su yerno; Leonardo asegura que sólo quiere aprovecharse de su inocencia. ¿Será?

El compadre de Leonardo quiere salir con su hija, pero ya está viejo; le pide que se aleje de ella, porque anda como perro tras su hueso. Leonardo revela que su compadre, quien vivía en Estados Unidos, solamente quiere comprarla con regalos y abusar de su inocencia. Leonardo y Rubén dejaron de verse muchos años y, en ese tiempo, cada uno tuvo hijos: Vania y Paco, quienes ya tienen 25 años. Rubén le confesó a Leonardo que quiere que él sea su suegro, pues ahora que Vania creció, le gustó. ¿Por qué se opone Leonardo a la relación de Vania con su compadre?

