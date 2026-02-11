¡Lo agarró a cucharazos! Lili confirma los malos tratos que recibe su sobrino viviendo con Aniss
¡Llegó para enfrentarla! Lili confiesa que su cuñada Aniss lleva una cuchara en el bolso por si se le ofrece corregir en tiempo y forma a su sobrino.
Lili arremete contra Aniss por los malos tratos que tiene con el hijo de su hermano y asegura que su sobrino le ha hablado para acusar a su madrastra del daño que le ha ocasionado. Lili asegura que Aniss siempre lleva una cuchara por si se ofrece corregir a su sobrino. Pero eso no es todo, Lili revela que Aniss ha dejado sin comer a su sobrino. ¿Será posible tal barbaridad?