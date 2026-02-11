¡Lo agarró a cucharazos! Lili confirma los malos tratos que recibe su sobrino viviendo con Aniss

Lili arremete contra Aniss por los malos tratos que tiene con el hijo de su hermano y asegura que su sobrino le ha hablado para acusar a su madrastra del daño que le ha ocasionado. Lili asegura que Aniss siempre lleva una cuchara por si se ofrece corregir a su sobrino. Pero eso no es todo, Lili revela que Aniss ha dejado sin comer a su sobrino. ¿Será posible tal barbaridad?