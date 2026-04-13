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¡Al hijo de Luz le quieren colgar un milagrito! ¿Qué debe hacer?

Al hijo de Luz le están colgando un milagrito, pero ella sospecha que su hijo no es el responsable: no le salen las cuentas y ‘la niña’ sale con varios.

Luz asegura que a su hijo le quieren colgar un milagrito, pero todos en la colonia saben que esa chamaca anda con uno y otro, pero su hijo no quiere abrir los ojos. El hijo de Luz acaba de cumplir 18 años y revela por qué decidió dejar al papá de sus hijos y cómo hace para sacarlos adelante. Luz cuenta cómo el papá de la novia de su hijo le reclamó sobre el embarazo de su hija, pero a ella no le cuadran las cuentas pues se habría embarazado antes de que su hijo y su novia comenzaran con su vida sexual. ¿Debería seguir defendiendo a su hijo?

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