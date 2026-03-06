¿Le tienen envidia? A Margarita le besaron a la fuerza y todo se complicó

Margarita revela que su cuñada nunca la ha querido y no le gusta que viva en la casa de sus padres porque le tiene envidia. Margarita asegura que a Alejandra le molesta que se desvivan por ella y por su hijo. Ahora, Alejandra culpa a Margarita de haber besado a su tío, cuando el culpable fue él porque lo hizo a la fuerza. Alejandra conoció a David en México y quedaron enamorados; eventualmente se embarazaron, pero las cosas no salieron como ella esperaba.