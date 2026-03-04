¡Martha sorprendió a su nuera acariciándose con otra mujer sin ropa en casa de su hijo!
Tras sorprender a su nuera sin ropa acariciándose con otra mujer, Martha quedó impactada y asegura que su hijo es la comidilla de la colonia. ¿Estarán engañando a su hijo?
Hace dos meses, Martha fue a casa de su hijo y al entrar, encontró a su nieto en el corralito; buscando a su nuera, la encontró encuerada con otra mujer. Ahora, Martha está molesta porque su hijo no quiere entender que Carolina lo utilizó sólo para tener un hijo, mientras esa mujer se divierte engañándolo con otra chica.