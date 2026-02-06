Mi compadre quiere con mi hija | Programa del 6 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Rubén, el compadre de Leonardo, quiere salir con su hija Vania, pero él se niega. Rubén confiesa que ya ha salido a escondidas con Vania, quien asegura sentirse segura con Rubén por sus atenciones y detalles. Sin embargo, la historia dará un giro cuando se ventile la verdadera vida que lleva Rubén y cuando llegue una sorpresa al foro de la clínica de emociones.