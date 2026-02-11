Mi ex se la cobró con mi hijo | Programa del 11 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
¡Abominable! Javier y Pilar se separaron y el que ha pagado los ‘platos rotos’ ha sido su hijo José, pues su madrastra lo corrige a punta de cucharazos.
Según Javier, se separó de Pilar por sus cuestionables conductas, pero ella segura que sólo fueron chismes. En aquellos días, acordaron que José, su hijo, estaría al cuidado de Javier, pues Pilar no tenía las condiciones económicas para mantenerlo. Sin embargo, la nueva pareja de Javier quedará expuesta por los malos tratos que tiene con José; entre otras cosas, le ha dado hasta con la cuchara. Después de dos años de no verse.