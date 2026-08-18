Mi hija no quiere escapar de su infierno | Programa del 18 de agosto 2026

Lourdes acudió al programa “Acércate a Rocío” para buscar ayuda y hacer que su hija escape del infierno en el que vive con su pareja y su suegra, quienes se han dedicado a explotarla laboralmente y no solo eso, sino que la han maltratado física y emocionalmente. Maricela es suegra de Paola y asegura que no está haciendo nada malo, por el contrario, cree que está enseñando a Paola a ser una verdadera mujer. ¿Qué pasará en este nuevo caso?