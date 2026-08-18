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Esta fue la última dinámica en la Dark Kitchen para uno de los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo a la gala de “Beneficios y Castigos” y la eliminació de un cocinero, esta fue la actividad con la Chef Isabel.

Uno de los cocineros de MasterChef 24/7 este martes vivió su última dinámica en la Dark Kitchen. Los participantes fueron convocados en la Cocina Oculta previo a la gala de “Beneficios y Castigos”, en la que uno será eliminado. De acuerdo a la “Maestra del fuego”, Isabel Carvajal, con la actividad se buscó que se relajaran y se sintieran inspirados para llegar al reto culinario.

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