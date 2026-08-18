Esta fue la última dinámica en la Dark Kitchen para uno de los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Uno de los cocineros de MasterChef 24/7 este martes vivió su última dinámica en la Dark Kitchen. Los participantes fueron convocados en la Cocina Oculta previo a la gala de “Beneficios y Castigos”, en la que uno será eliminado. De acuerdo a la “Maestra del fuego”, Isabel Carvajal, con la actividad se buscó que se relajaran y se sintieran inspirados para llegar al reto culinario.