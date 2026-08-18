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Al Extremo tuvo de todo: comida, prevención y nuevos granjeros

La emisión combinó gastronomía, información de actualidad, consejos para proteger a los niños y novedades de La Granja VIP.

Por: Hugo Pantoja

Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad, prevención y entretenimiento. La Pura Sabrosura probó carnitas borrachas; Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo de un cuerpo en Tepito; Alejandra Carvajal explicó qué hacer ante un menor extraviado en un centro comercial; y Fer Lozada habló de su llegada a La Granja VIP y del reto de competir lejos de su familia.

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