Maricela manda a su nuera a trabajar limpiando casas y cobra por ella: “Las reglas las pongo yo”

Maricela trata muy mal a Paola, le consiguió un trabajo limpiando casas, pero ella es quien se queda el dinero, pues asegura que la está enseñando a trabajar y a ser una mujer de verdad, ya que siempre fue una maleducada y una inútil. Rocío defiende a capa y espada a Paola, confronta a Maricela y es concisa, le dice que está explotando laboralmente a su nuera.