Mi mujer quiere correr a mi padre | Programa del 15 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Carlos asegura que su esposa maltrata a su papá, quien es un adulto mayor. Gloria niega las acusaciones de Carlos y advierte que ella no debe tener una carga que no le corresponde. Sin embargo, el hijo de Carlos y Gloria está dispuesto a lo que sea con tal de que su abuelo esté bien cuidado. Por su parte, la mamá de Gloria se niega a que su hija cuide a su suegro, pues la tratan como criada. El hermano de Carlos hará una propuesta que podría poner fin al engorroso conflicto.