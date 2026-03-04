¡Abrieron su relación para que la pareja de Moisés experimente con otras mujeres!

Moisés advierte que su mamá no tiene ningún derecho de meterse en su relación con Carolina; ella tiene que entender que su pareja está pasando por una etapa que tiene que experimentar y, sin importar su gusto por las mujeres, ambos tienen el compromiso de sacar adelante a su hijo. Moisés cuenta que hace un año sorprendió a Carolina besando a otra chica en una fiesta; a partir de ahí decidieron abrir su relación.