¡Está harta! Mónica cuida a su suegra enferma mientras su marido se revuelca con otra

Mónica está harta cuidar a su suegra enferma cuando no es su responsabilidad, mientras su marido se revuelca con otra mujer. Lo único que quiere es que se la lleven y se hagan responsable de su madre. ¡Ya no la soporta! Mónica se embarazó de Rafael a los 18 y desde entonces viven en casa de él, con su mamá. Ni la suegra ni la cuñada de Mónica la quieren y siempre le han hecho la vida imposible. Eventualmente, Mónica y Rafael lograron irse a vivir lejos de su suegra, pero los problemas no acabaron para Mónica.