¡Se iban a casar! Valeria acusa a Emiliano y revela que terminaron por vicios e infidelidad

Valeria, exnovia de Emiliano, entra a la clínica de emociones para explicar por qué terminó su relación con Emiliano. Explica que Emiliano cambió mucho: llegaba a verla tomado, drogado y la metió en muchos problemas. Cuando Valeria tuvo oportunidad, revisó el celular de Emiliano y el resto fue historia. ¿La historia de Valeria y Emiliano tendrá arreglo aún cuando ella le encontró un pack y fotos íntimas en su celular?