¡No está bien educado, pero es feliz! Patricia admite que ha malcriado a su hijo
Aunque Patricia admite que su hijo es feliz, pero malcriado, asegura que ha tratado de ganarse su confianza, cosa que su padre ni siquiera ha intentado.
Patricia, mamá de Emiliano y exesposa de Jorge, asegura que su hijo no está echado a perder; ya está grande y no puede andar detrás de él todo el tiempo. Además, asegura que, si le tocó aprender a la mala, fue porque él quiso; ya está grandecito para decirle qué hacer. Si el hijo de Patricia no se quiere ir a vivir con su papá, es porque le va a hacer la vida de cuadritos. Patricia admite que Emiliano no está bien educado, pero es feliz y a veces sí le hace caso. Patricia ha tratado de generarle confianza a Emilio para tener buena comunicación y le aconseja a Jorge que haga lo mismo.