¡No está bien educado, pero es feliz! Patricia admite que ha malcriado a su hijo

Patricia, mamá de Emiliano y exesposa de Jorge, asegura que su hijo no está echado a perder; ya está grande y no puede andar detrás de él todo el tiempo. Además, asegura que, si le tocó aprender a la mala, fue porque él quiso; ya está grandecito para decirle qué hacer. Si el hijo de Patricia no se quiere ir a vivir con su papá, es porque le va a hacer la vida de cuadritos. Patricia admite que Emiliano no está bien educado, pero es feliz y a veces sí le hace caso. Patricia ha tratado de generarle confianza a Emilio para tener buena comunicación y le aconseja a Jorge que haga lo mismo.