¡Ya está grande! Emiliano ya no quiere que su papá trate de educarlo
Luego de que Emiliano estuvo en peligro por sustancias, su papá se lo quiere llevar a vivir con él. ¿Emiliano aún estará a tiempo de ser educado por su padre?
Emiliano, hijo de Patricia y Jorge, ya está cansado de que su papá no lo deje vivir tranquilo. Admite que puso su vida en riesgo, pero no sucedió, y le pide que no culpe a su mamá. Emiliano le pide a su papá que lo deje seguir viviendo con su mamá, pues él está más tranquilo lejos de Emiliano. Incluso, Emiliano le advierte que ya no lo puede seguir educando porque ya está grande. La mala relación de Emiliano con su papá creció luego de lo que le sucedió a Emiliano. ¿Emiliano y Jorge aún estarán a tiempo de acercarse?