¡La dejaron en la calle! Nancy quedó viuda, sin techo y desprotegida

Nancy tuvo una vida muy difícil antes de conocer a Jorge, quien estaba casado cuando lo conoció. El inicio de su relación con Jorge siempre fue muy complicada por la diferencia de edades y por el compromiso previo que Jorge había adquirido. Nancy asegura que la exmujer de Jorge y otros miembros de aquella familia son gente muy complicada. Con el avance de la relación, Jorge le dijo a Nancy que le compró un departamento donde vivieron juntos, pero todo se complicó cuando Jorge murió. Para Nancy, perder al papá de su hijo de la noche a la mañana fue un dolor muy grande y además, tuvo que soportar que su exmujer la sacara del departamento que él, aparentemente, le compró.