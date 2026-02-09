Aún no fallece y ya cambió de cama | Programa del 9 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Fernanda cachó a su papá besuqueándose con la mejor amiga de su mamá, quien padece una terrible enfermedad. ¿Será prudente que su papá inicie un romance ahora?
Fernanda creía que la amistad de su mamá con Virginia era ejemplar. Sin embargo, su percepción cambió luego de que descubriera a Daniel, su papá, besuqueándose con Virginia. Daniel justifica su romance apoyándose en la enfermedad terminal que padece su esposa. La mamá de Daniel y el hijo de Virginia harán inesperadas revelaciones e intentarán hacer entrar en razón a Daniel y a Virginia. ¿Lo lograrán?