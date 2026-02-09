Aún no fallece y ya cambió de cama | Programa del 9 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Fernanda creía que la amistad de su mamá con Virginia era ejemplar. Sin embargo, su percepción cambió luego de que descubriera a Daniel, su papá, besuqueándose con Virginia. Daniel justifica su romance apoyándose en la enfermedad terminal que padece su esposa. La mamá de Daniel y el hijo de Virginia harán inesperadas revelaciones e intentarán hacer entrar en razón a Daniel y a Virginia. ¿Lo lograrán?