¡Echó de cabeza a su papá! Paco ventiló que su papá, quien pretende a la hija de su compadre, sale con varias chicas

Paco, hijo de Rubén, quiere estudiar ingeniería en sistemas, pero su padre no lo ha querido apoyar. Sin embargo, ahora se entar que, por ley, su padre tiene que pagarle los gastos derivados de sus estudios. Además, Paco revela que Rubén nunca quiso llevárselo a vivir con él y ventila que su papá tiene varios ‘ligues’. Rubén niega tener otras mujeres y explica por qué no quiso apoyar a su hijo Paco con sus estudios. ¿Por qué se pone muy nervioso Rubén al escuchar el nombre de Priscila?