¡No más dinero! Paola se cansó de mantener a su familia y culpan a su novio
La familia de Paola siempre la vio como ‘cajero automático’, pero ahora que ella se cansó de la situación, la cuestionan por su relación con Brian.
La familia de Paola siempre la vio como cajero automático, pero ya no piensa permitirlo. Paola asegura que Brian, su pareja, sólo ve por su bien económico; ahora le pide a su hermana Lizet que aporte para los gastos de su familia, pues ella ya aportó lo suficiente. Paola niega sentirse manipulada y confiesa estar confundida entre las contradicciones que expone su familia y su pareja. Paola revela que por acuerdo con su pareja, decidieron no compartirle la dirección a su familia. Además, asegura que ella siempre se hizo cargo de las gastos de su familia, pero se cansó de la situación.