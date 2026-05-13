¡Eso no es amor! Lizet está asustada porque su hermana está en una relación muy tóxica
Lizet detectó señales de alarma en la relación de su hermana, pero ella no quiso escucharla y, aunque eran muy unidas, ahora no sabe ni dónde vive.
Lizet advierte que Brian no tiene por qué meterse con tiempo ni con dinero que no es suyo y asegura que Paola se deja manipular y chantajear. Lizet quiere que su hermana se dé cuenta de que la están alejando de su familia. Lizet se siente enojada y preocupada por su hermana menor, quien cambió mucho desde que se juntó con Brian; incluso no saben ni dónde vive Paola. ¿Por qué ‘desapareció' de la noche a la mañana? Lizet relata cómo al detectar ‘banderas rojas’ en la relación de su hermana trató de hacerla entrara en razón, pero fue inútil.